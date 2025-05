Kriminelle sprengen Zigarettenautomat in Penig

Ein misslungener Diebstahl: In Penig wurde ein Zigarettenautomat gesprengt, doch die Täter gingen leer aus.

Kriminelle haben jetzt einen Zigarettenautomat in Penig gesprengt. Allerdings waren die Täter, die sich unerkannt aus dem Staub machen konnten, auf ihrem Beutezug nicht erfolgreich. Denn nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Automat an der Franz-Schubert-Straße durch die Detonation zwar erheblich in Mitleidenschaft gezogen, allerdings...