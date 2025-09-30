Krippenplatz in Erlau wird für die Eltern teurer

Der Gemeinderat Erlau hat höhere Elternbeiträge für den Krippenbereich in den Kitas der Gemeinde beschlossen.

In den Kindereinrichtungen der Gemeinde Erlau müssen Eltern für den Krippenplatz künftig mehr bezahlen. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen. Der Höchstsatz des Elternanteils für einen Krippenplatz steigt ab 1. Januar 2026 von derzeit 250 auf 280 Euro im Monat. Die Beiträge für Kita (bei 9 Stunden maximal 150 Euro) und Hort (82,50 Euro)...