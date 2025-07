Laubenbrand in Hartha: Zukunft des Geländes offen

Am 11. Juli kam es in einer Gartensiedlung zum Brand einer Laube auf kommunalem Gelände. Noch fehlen Hinweise auf mögliche Brandstifter.

Wer in den Nachmittagsstunden des 11. Juli eine Laube der Gartensiedlung am Stadtwäldchen in Hartha in Flammen hat aufgehen lassen, ermittelt aktuell der Kriminaldienst des Polizeireviers Döbeln. Das teilte Polizeisprecher Marcus Gerschler auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit. Ermittelt werde wegen Brandstiftung. Noch hätten sich keine...