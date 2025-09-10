Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Stadion am Schwanenteich können sich Läufer jeder Altersgruppe beteiligen.
Im Stadion am Schwanenteich können sich Läufer jeder Altersgruppe beteiligen. Bild: Romi Raudßus/Archiv
Im Stadion am Schwanenteich können sich Läufer jeder Altersgruppe beteiligen.
Im Stadion am Schwanenteich können sich Läufer jeder Altersgruppe beteiligen. Bild: Romi Raudßus/Archiv
Rochlitz
Laufen für den guten Zweck: Spendenlauf in Mittweida
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Schwanenteich können Sportbegeisterte ihre Runden drehen und dabei ein Zeichen für Mitmenschlichkeit setzen. Initiatoren sind Hospizdienste aus Geringswalde und Mittweida.

Nach großem Widerhall bei vorangegangenen Veranstaltungen organisieren der ambulante Hospizdienst Domus aus Mittweida sowie der Hospizdienst „Lebensperle“ des Geringswalder Diakonie-Sozialdienstes erneut einen Spendenlauf, dessen Einnahmen unmittelbar den Einrichtungen zugutekommen.
Mehr Artikel