Laufen für den guten Zweck: Spendenlauf in Mittweida

Rochlitz
Am Schwanenteich können Sportbegeisterte ihre Runden drehen und dabei ein Zeichen für Mitmenschlichkeit setzen. Initiatoren sind Hospizdienste aus Geringswalde und Mittweida.
Nach großem Widerhall bei vorangegangenen Veranstaltungen organisieren der ambulante Hospizdienst Domus aus Mittweida sowie der Hospizdienst „Lebensperle“ des Geringswalder Diakonie-Sozialdienstes erneut einen Spendenlauf, dessen Einnahmen unmittelbar den Einrichtungen zugutekommen.
