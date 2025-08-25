Lebenslange Haft im Mordfall Valeriia: Täter bleibt hinter Gittern

Rochlitz
Keine Aussicht auf vorzeitige Entlassung: Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil gegen den Mörder von Valeriia aus Döbeln. Der Tod der Neunjährigen hatte überregional für Entsetzen gesorgt.
Lebenslang ohne Aussicht auf vorzeitige Haftentlassung: Für den Mord an der neunjährigen Valeriia muss der Täter, lange ins Gefängnis. Das Urteil gegen 37-jährigen Exfreund von Valeriias Mutter ist nun rechtskräftig.
