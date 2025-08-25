Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Bundesgerichtshof hat Urteil gegen Valeriias Mörder für rechtskräftig erklärt.
Der Bundesgerichtshof hat Urteil gegen Valeriias Mörder für rechtskräftig erklärt. Bild: EHL Media/Chris Lässig
Der Bundesgerichtshof hat Urteil gegen Valeriias Mörder für rechtskräftig erklärt.
Der Bundesgerichtshof hat Urteil gegen Valeriias Mörder für rechtskräftig erklärt. Bild: EHL Media/Chris Lässig
Rochlitz
Lebenslange Haft im Mordfall Valeriia: Täter bleibt hinter Gittern
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keine Aussicht auf vorzeitige Entlassung: Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil gegen den Mörder von Valeriia aus Döbeln. Der Tod der Neunjährigen hatte überregional für Entsetzen gesorgt.

Lebenslang ohne Aussicht auf vorzeitige Haftentlassung: Für den Mord an der neunjährigen Valeriia muss der Täter, lange ins Gefängnis. Das Urteil gegen 37-jährigen Exfreund von Valeriias Mutter ist nun rechtskräftig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
08.06.2025
9 min.
Zwischen Stadtfest und stillem Gedenken: Döbeln ein Jahr nach dem Mord an Valeriia
Am Bethaus der Evangeliums-Christen Brüdergemeinde in Döbeln erinnert eine Tafel an das getötete Mädchen. Dort hat man sich für die deutsche Schreibweise entschieden. Enthüllt wurde sie am 27. Januar 2025. An diesem Tag wäre Valeriia zehn Jahre alt geworden.
Eine Stadt in Trauer: Im Juni 2024 standen die Döbelner zusammen - im Schmerz um das getötete Mädchen, das am 11. Juni gefunden worden war. Das Geschehen hat manchen verändert. - Eine Spurensuche.
Franziska Bernhardt-Muth
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.05.2025
3 min.
Mordfall Valeriia aus Döbeln: Letztes Wort noch nicht gesprochen
Mit Blumen und Kerzen wurde im Juni 2024 der getöteten Valeriia aus Döbeln gedacht.
Zwar wurde im Januar der Ex-Freund der Mutter des getöteten Mädchens verurteilt, aber er hatte Revision eingelegt. Die nächste Instanz muss sich nun damit beschäftigen.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel