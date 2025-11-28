Lecker, stark und mit Köpfchen: So trumpft die Oberschule Penig auf

Andrang zum Tag der offenen Tür an der Peniger Oberschule: Eine Entdeckungsreise von selbst gebackenen Zimtschnecken bis zu Magdeburger Halbkugeln.

Die Friedrich-Eduard-Bilz-Oberschule in Penig hatte nun erstmals an einem Freitagnachmittag zum Tag der offenen Tür eingeladen. Der Andrang war groß, auch viele ehemalige Schüler kamen an ihre „alte“ Schule zurück - nicht selten wieder mit ihren Kindern. Die Schüler von heute führten die Gäste durch das Schulhaus. Fachlehrer, Mitglieder...