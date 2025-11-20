Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Oberschule Rochlitz können Kinder am 21. November werkeln und experimentieren.
In der Oberschule Rochlitz können Kinder am 21. November werkeln und experimentieren. Bild: Mario Hösel
In der Oberschule Rochlitz können Kinder am 21. November werkeln und experimentieren.
In der Oberschule Rochlitz können Kinder am 21. November werkeln und experimentieren. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Lego, Chemie und Werkeln: Oberschulen in Penig und Rochlitz stellen sich Neugierigen vor
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viertklässler-Eltern aufgepasst: Die Oberschulen in Rochlitz und Penig laden zum Tag der offenen Tür ein. Spannende Einblicke erwarten die Besucher.

Kegeln, Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein und Karate: Die Oberschule „An der Mulde“ in Rochlitz hat recht ausgefallene Ganztagsangebote. Diese stellt sie am Freitag, 21. November, beim Tag der offenen Tür vor. Außerdem können sich Eltern von Viertklässlern und andere Neugierige von 16 bis 19 Uhr über den Schulclub informieren, mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
15:00 Uhr
1 min.
Rochlitzer Gymnasium zeigt Schulalltag hautnah
Das Rochlitzer Johann-Mathesius-Gymnasium lädt jetzt zum Tag der offenen Tür ein.
Ein Hauch von Abenteuer und Kreativität: Das Rochlitzer Gymnasium öffnet seine Türen und zeigt, was es alles zu bieten hat.
Alexander Christoph
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
12:00 Uhr
2 min.
Scholl-Oberschule lädt erstmals zur Schnupperwoche ein
Schulleiter Andreas Böhm an einer interaktiven Tafel.
Wie lernt es sich an der Geschwister-Scholl-Oberschule? Welche Angebote gibt es und welche Lehrer? Viertklässler und Eltern sind ab Montag eingeladen, das herauszufinden.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel