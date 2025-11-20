Lego, Chemie und Werkeln: Oberschulen in Penig und Rochlitz stellen sich Neugierigen vor

Viertklässler-Eltern aufgepasst: Die Oberschulen in Rochlitz und Penig laden zum Tag der offenen Tür ein. Spannende Einblicke erwarten die Besucher.

Kegeln, Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein und Karate: Die Oberschule „An der Mulde“ in Rochlitz hat recht ausgefallene Ganztagsangebote. Diese stellt sie am Freitag, 21. November, beim Tag der offenen Tür vor. Außerdem können sich Eltern von Viertklässlern und andere Neugierige von 16 bis 19 Uhr über den Schulclub informieren, mit...