Lehrer-Abordnungen in Sachsen: Ein Hilferuf der Eltern der Grundschule Wiederau

Rochlitz
Im neuen Schuljahr muss die Grundschule bei Rochlitz 16 Stunden „abgeben“ - die Gesamtzahl der Klassen bleibt aber gleich. Die Eltern befürchten mehr Unterrichtsausfall - das Schulamt sieht keine Alternativen.
Wenn im neuen Schuljahr der Lehrermangel an Sachsens Gymnasien und Oberschulen durch Personal von Grundschulen ausgeglichen wird, müssen auch mittelsächsische Schulen ihren Beitrag leisten. 28 Stunden „verliert“ so die Grundschule in Hainichen, 18 sind es an der in Rochlitz, drei in Geringswalde. Betroffen sind jedoch nicht nur Städte,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.