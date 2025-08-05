Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch die Grundschule Wiederau ist von Lehrer-Abordnungen betroffen. Dagegen protestiert die Elternschaft. Bild: Mario Hösel
Auch die Grundschule Wiederau ist von Lehrer-Abordnungen betroffen. Dagegen protestiert die Elternschaft. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Lehrer-Abordnungen in Sachsen: Ein Hilferuf der Eltern der Grundschule Wiederau
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im neuen Schuljahr muss die Grundschule bei Rochlitz 16 Stunden „abgeben“ - die Gesamtzahl der Klassen bleibt aber gleich. Die Eltern befürchten mehr Unterrichtsausfall - das Schulamt sieht keine Alternativen.

Wenn im neuen Schuljahr der Lehrermangel an Sachsens Gymnasien und Oberschulen durch Personal von Grundschulen ausgeglichen wird, müssen auch mittelsächsische Schulen ihren Beitrag leisten. 28 Stunden „verliert“ so die Grundschule in Hainichen, 18 sind es an der in Rochlitz, drei in Geringswalde. Betroffen sind jedoch nicht nur Städte,...
