Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: EHL Media
Bild: EHL Media
 5 Bilder
Rochlitz
Leipzig bis Meißen: Autokenner pilgern nach Geringswalde
Von Michel Köhler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am alten Bahnhof von Geringswalde glänzten Chromleisten amerikanischer Autos in der Sonne. Ein Treffen, das jeden Autoliebhaber ins Schwärmen brachte.

Das erste Treffen von Fans amerikanischer Autos und anderer heißer Schlitten war ein Erfolg. Ein Fahrzeug reihte sich am Sonntag ans nächste auf dem Areal am alten Bahnhof in Geringswalde. Die Palette reichte von Klassikern bis hin zu jüngeren Modellen. Auch Günther Busch vom organisierenden Förderverein für Sport und Kultur präsentierte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
17.08.2025
2 min.
Altstadtfest in Mittweida: Weitere Bilder vom größten Volksfest der Region
 8 Bilder
Die Altstadt von Mittweida verwandelte sich drei Tage lang in ein pulsierendes Festgelände.
Alexander Christoph
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
07.09.2025
1 min.
Nachwuchs zielt und schalmeit zur Probe in Milkau
Offene Türen gab es am Samstag bei den Milkauer Schützen und Schalmeien.
EHL Media
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
Mehr Artikel