Leipzig bis Meißen: Autokenner pilgern nach Geringswalde

Rochlitz
Am alten Bahnhof von Geringswalde glänzten Chromleisten amerikanischer Autos in der Sonne. Ein Treffen, das jeden Autoliebhaber ins Schwärmen brachte.
Das erste Treffen von Fans amerikanischer Autos und anderer heißer Schlitten war ein Erfolg. Ein Fahrzeug reihte sich am Sonntag ans nächste auf dem Areal am alten Bahnhof in Geringswalde. Die Palette reichte von Klassikern bis hin zu jüngeren Modellen. Auch Günther Busch vom organisierenden Förderverein für Sport und Kultur präsentierte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.