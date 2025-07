Leisnig: Ausstellung im Kloster Buch wird verlängert

Bis zum 31. Oktober zeigt der Grimmaer-Pressefotograf Thomas Kube Motive seiner privaten fotografischen Leidenschaft. Was steckt dahinter?

Leisnig.

Der Ausstellung „Zwischen An- und Abflug – Fotografien von der heimischen Vogelwelt“ im Abtbau des Klosters Buch wird bis zum 31. Oktober verlängert, teilte der Förderverein Kloster Buch mit. Seit dem 27. April zeigt der Grimmaer-Pressefotograf Thomas Kube Motive seiner privaten fotografischen Leidenschaft - der Vogel- und Naturfotografie. Während er als Fotojournalist überwiegend Menschen vor der Linse hat, widmet sich Kube in seiner Freizeit wieder verstärkt der Vogelwelt. Früher war Thomas Kube, der seit 2004 auch der Leiter des Fotovereins Grimma ist, sogar Mitglied in der Fachgruppe Ornithologie Leipzig im Kulturbund der DDR. Sein Fachwissen über die heimische Vogelwelt hat er sich autodidaktisch angeeignet. (fp)