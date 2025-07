Leisnig: Falsche Handwerker bringen Ehepaar um 9000 Euro

Zwei Männer hatten sich als Dachdecker vorgestellt und Geld für angeblich anfallende Materialkosten kassiert.

Leisnig.

Falsche Handwerker haben am Donnerstag in Leisnig ein Ehepaar (72 und 75) um knapp 9000 Euro gebracht. Zwei Männer hatten laut Polizei am Haus des Ehepaares geklingelt und sich als Dachdecker vorgestellt. Sie gaben vor, einen Schaden am Dach des Hauses bemerkt zu haben. Sie fragten, ob sie sich den Schaden genauer ansehen dürften. Nach einer Inaugenscheinnahme des vermeintlichen Schadens, forderten die Männer einen vierstelligen Bargeldbetrag für anfallende Materialkosten. Einer der falschen Handwerker fuhr mit dem Geschädigten noch zu einer Bank auf dem Markt in Leisnig, wo der 75-Jährige die geforderte Summe abhob und anschließend an den Betrüger übergab. Das betrügerische Duo verschwand mit dem Geld. (fp)