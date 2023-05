Linke organisieren Demo in Rochlitz

Anlässlich des Tages der Befreiung, an dem jährlich am 8. Mai an die Kapitulation der Wehrmacht und an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert wird, findet am Montag ab 17.30 Uhr in Rochlitz eine Gedenkveranstaltung statt. Die Kundgebung am sowjetischen Ehrendenkmal am Bahnhof hat der Ortsverband der Linken angemeldet, wie Vorstandsmitglied...