Linksfraktion aus Geringswalde will sich für kostenfreie Schulspeisung starkmachen

Die Stadträte sind aufgefordert, am kommunalen Haushalt mitzuarbeiten. Was bezahlbar ist, wollen die Kommunalpolitiker mit Einwohnern besprechen.

Was wünschen sich die Geringswalder für die kommenden zwei Jahre? In was soll in ihrer Heimatstadt gezielt investiert werden? Darüber will sich die gemeinsame Fraktion Linke/Grüne des Stadtrates Geringswalde mit Einwohnern austauschen. „Fakt ist, die Sanierung des Freibades hat Vorfahrt“, erklärte Linkenpolitiker David Rausch. „Worum es...