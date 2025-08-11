Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Penig lesen DDR-Zeitzeugen aus autobiografisch gefärbten Werken.
In Penig lesen DDR-Zeitzeugen aus autobiografisch gefärbten Werken.
Rochlitz
Literarische Zeitreise: Claus Irmscher erzählt in Penig über DDR
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die DDR-Zeitzeugen Claus Irmscher und Gisela Rein lesen vor Oberschülern und Gymnasiasten. Es gibt aber auch eine öffentliche Veranstaltung.

Rückkehr zu den Wurzeln: Claus Irmscher kommt am 24. September nach Penig. Der 1939 in Leipzig geborene Autor, der in der Kindheit und Jugend einige Zeit in der Muldestadt gelebt hat, liest an dem Tag ab 15 Uhr in Karstas Kleinem Kino aus seinem autobiografisch gefärbten Roman „Jugendjahre eines Sturkopfs“. Laut Irmscher spielt die Handlung...
