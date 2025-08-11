Lodernde Flammen an der B 175 bei Rochlitz rufen Feuerwehren auf den Plan

Rochlitz
Ein lodernder Feuerschein sorgte für Aufregung, doch die Feuerwehr rückte umsonst aus. Das steckt dahinter.
Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Noßwitz und Rochlitz ist am Montag gegen 13.30 Uhr ausgerückt. Denn ein Rochlitzer hatte östlich der Stadt lodernde Flammen gesehen. Doch als die 16 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen, darunter ein Tanklöschfahrzeug mit einem 5000-Liter-Tank, an der B 175 bei Spernsdorf eintrafen, folgte die Entwarnung....
