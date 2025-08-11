Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Molchstation an der B175 bei Spernsdorf wird – wie früher (Foto) – Gas abgefackelt.
An der Molchstation an der B175 bei Spernsdorf wird – wie früher (Foto) – Gas abgefackelt. Bild: Hösel/Archiv
Rochlitz
Lodernde Flammen an der B 175 bei Rochlitz rufen Feuerwehren auf den Plan
Redakteur
Von Alexander Christoph
Ein lodernder Feuerschein sorgte für Aufregung, doch die Feuerwehr rückte umsonst aus. Das steckt dahinter.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Noßwitz und Rochlitz ist am Montag gegen 13.30 Uhr ausgerückt. Denn ein Rochlitzer hatte östlich der Stadt lodernde Flammen gesehen. Doch als die 16 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen, darunter ein Tanklöschfahrzeug mit einem 5000-Liter-Tank, an der B 175 bei Spernsdorf eintrafen, folgte die Entwarnung....
