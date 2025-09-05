Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Ballonstart war am Freitag der Auftakt zur Stadtrallye in Rochlitz.
Der Ballonstart war am Freitag der Auftakt zur Stadtrallye in Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Luftballons über Rochlitz: So erkunden die neuen Schüler die Stadt
Von Falk Bernhardt
Die Stadtrallye der neuen Fünftklässler an Gymnasium und Oberschule hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. Gewonnen wurde vor allem Wissen über Rochlitz

Eine schöne Tradition mit einem echten Hingucker: Am Freitagmittag sind wieder Luftballons über Rochlitz aufgestiegen - der Auftakt zur Stadtrallye am Rathaus für die neuen Fünftklässler des Johann-Mathesius-Gymnasiums (111 Schüler) und der Oberschule An der Mulde (48). Einige der roten Ballons schmückten zunächst Rathausturm und...
