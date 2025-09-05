Luftballons über Rochlitz: So erkunden die neuen Schüler die Stadt

Rochlitz
Die Stadtrallye der neuen Fünftklässler an Gymnasium und Oberschule hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. Gewonnen wurde vor allem Wissen über Rochlitz
Eine schöne Tradition mit einem echten Hingucker: Am Freitagmittag sind wieder Luftballons über Rochlitz aufgestiegen - der Auftakt zur Stadtrallye am Rathaus für die neuen Fünftklässler des Johann-Mathesius-Gymnasiums (111 Schüler) und der Oberschule An der Mulde (48). Einige der roten Ballons schmückten zunächst Rathausturm und...
