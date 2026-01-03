Lunzenau: Darum badeten fünf Mutige in der eiskalten Mulde

Diese Premiere hatte es in sich: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stiegen fünf Mutige am „Prellbock“ in Lunzenau zum Bad in die eisige Mulde. Das ist die Geschichte hinter der eiskalten Aktion.

Ausgeheckt hat das „Neujahrs-Anbaden in der Mulde" Katrin Müller-Zehle. Als Senatorin gehört sie zu den „Bürgern von Groß-Mützenau", wie sich die Fans des Eisenbahnmuseums „Zum Prellbock" mit seiner legendären Mützen-Sammlung selbst nennen. „Als Senatorin bin ich für Schandtaten und Kreatives zuständig", erklärt die...