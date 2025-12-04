Lunzenau und die stillen Helden: Kommune würdigt das Ehrenamt

Sport, Musik, Kirche und Brauchtum - es gibt Möglichkeiten sich für Lunzenau und die Ortsteile einzusetzen. Das weiß die Stadt zu schätzen und hat wieder drei Frauen und drei Männer ausgezeichnet.

Seit nunmehr 24 Jahren ehrt die Stadt Lunzenau jedes Jahr Menschen, die sich für die Gesellschaft, für die Vereine und vieles mehr engagieren. Im Rathaus Lunzenau wurden wieder sechs Frauen und Männer ausgezeichnet. „Sie wirken oft im Hintergrund, ihre Namen erscheinen selten in großen Schlagzeilen", sagte Bürgermeister Ronny Hofmann...