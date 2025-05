Mamas Leben war in Gefahr: Kleiner Vincent aus Colditz kommt acht Wochen früher zur Welt

Das Klinikum Mittweida ist seit kurzem auf die Versorgung von Frühchen eingestellt, die ab Schwangerschaftswoche 32 geboren werden. Für Bina Gebler aus Colditz war das ein großes Glück.

Vincent hatte es eigentlich nicht eilig - aber das Leben seiner Mutter Bina Gebler aus Colditz war in Gefahr. Deshalb kam er als Frühchen im Klinikum Mittweida zur Welt, fast acht Wochen vor dem Geburtstermin. Der neugeborene Colditzer ist damit das erste Baby, das so zeitig in Mittweida geboren wurde und danach nicht verlegt werden musste,...