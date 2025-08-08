Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Einstieg des Rudolf-Zimmermann-Wegs ist wieder frei. Die Mauer saniert, der Zaun neu.
Der Einstieg des Rudolf-Zimmermann-Wegs ist wieder frei. Die Mauer saniert, der Zaun neu. Bild: Alexander Christoph
Rochlitz
Mauer am Rochlitzer Schloss gerettet, Wanderweg passierbar
Redakteur
Von Alexander Christoph
Nach drei Monaten Bauzeit ist der Einstieg zum Rudolf-Zimmermann-Weg wieder offen, doch Brombeeren verleiden noch den Wanderspaß.

Nach etwas mehr als drei Monaten ist der Einstieg des Rudolf-Zimmermann-Wegs in Rochlitz wieder passierbar. Arbeiter haben die marode Mauer an der westlichen Schlossbrücke seit 28. April saniert. Zunächst wurden Natursteine, Erdreich und Geröll abgetragen, danach wurde der Hang am Schlossgarten mit Bohrankern, Stahl und Beton stabilisiert. Zum...
