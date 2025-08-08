Mauer am Rochlitzer Schloss gerettet, Wanderweg passierbar

Rochlitz
Nach drei Monaten Bauzeit ist der Einstieg zum Rudolf-Zimmermann-Weg wieder offen, doch Brombeeren verleiden noch den Wanderspaß.
Nach etwas mehr als drei Monaten ist der Einstieg des Rudolf-Zimmermann-Wegs in Rochlitz wieder passierbar. Arbeiter haben die marode Mauer an der westlichen Schlossbrücke seit 28. April saniert. Zunächst wurden Natursteine, Erdreich und Geröll abgetragen, danach wurde der Hang am Schlossgarten mit Bohrankern, Stahl und Beton stabilisiert. Zum...
