Medizin zum Anfassen: Helios Klinik Leisnig lädt zum Tag der offenen Tür ein

Am 24. Mai gibt es von 10 bis 14 Uhr Vorträge, Rundgänge und Mitmachaktionen.

Leisnig.

Die Helios Klinik Leisnig öffnet am Samstag, 24. Mai, ihre Türen. Von 10 bis 14 Uhr können Interessierte Medizin hautnah erleben. Was macht Opa eigentlich in der Geriatrie? Wie sieht ein Operationssaal aus? Was passiert im Schlaflabor? Was erleichtert den Alltag mit pflegebedürftigen Angehörigen? Diese und mehr Fragen sollen beantwortet werden. Geboten wird ein Programm mit Vorträgen, Mitmachaktionen und einem Kuchenbasar der Leisniger Oberschule. Ein besonderes Angebot: Ein Alterssimulationsanzug macht erlebbar, wie sich altersbedingte Einschränkungen anfühlen. Bei Klinik-Touren sollen medizinische Abläufe aus nächster Nähe erklärt werden. Dafür ist eine Anmeldung unter Ruf 034321 8131 notwendig. (fp)