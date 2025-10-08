Mehr als 300 Euro für den Krippenplatz in Lunzenau: Elternbeitrag schreckt Familien nicht ab

Rochlitz
Auch in Lunzenau steigen im neuen Jahr die Elternbeiträge für Kita und Hort, bis zu 20 Euro mehr im Monat sind dann zu zahlen. Der Bürgermeister erklärt nun, was die Kinderbetreuung tatsächlich kostet
Nach Rochlitz und Erlau hat nun auch die Stadt Lunzenau eine Erhöhung der Elternbeiträge für die beiden Kindereinrichtungen in der Stadt beschlossen. Ab dem 1. Januar sind für die Krippe 20, den Kindergarten 15 und den Hort vier Euro mehr pro Monat zu bezahlen.
