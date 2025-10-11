Mehr Kartoffeln für Friweika und bald Richtfest an der Talsperre Kriebstein - Gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Tante-Enso-Laden in Falkenau, Blasmusik aus Mulda und dem Ferienwetter.

So schnell kanns gehen: Die Hälfte der Herbstferien ist schon vorbei. Aber nun kommt die gute Nachricht: In der zweiten Ferienwoche soll es nicht mehr regnen. Damit lohnen auch die Abstecher zu Ausflugszielen an der frischen Luft, denn die Rutschen im Sonnenlandpark und bei Karls in Döbeln können wieder genutzt werden. Dort stand doch...