Ilke Schulz ist die Geschäftsführerin des Vereins „Rochlitzer Muldental“.
Ilke Schulz ist die Geschäftsführerin des Vereins „Rochlitzer Muldental“. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Mehr regionale Produkte im Regal: Rochlitzer Tourist-Information wird umgebaut
Redakteur
Von Galina Pönitz
Der Verein „Rochlitzer Muldental“ will mit den Arbeiten mehr Platz für das wachsende Angebot an regionalen Produkten schaffen.

Rochlitz.

Mit der Teilnahme an der Chemnitzer Messe „Reisen & Caravaning“ ist der Heimat- und Verkehrsverein „Rochlitzer Muldental“ am Wochenende ins Jahr 2026 gestartet. Vom 16. bis 18. Januar wirbt der Verein auf der Zwickauer Reisemesse für die Region, ebenso vom 30. Januar bis 1. Februar auf der Reisemesse in Dresden.

Darüber hinaus steht der Umbau der Tourist-Information in Rochlitz, Burgstraße 6, an. Dieser wird notwendig, da mit der wachsenden Zahl an Direktvermarktern unter den Vereinsmitgliedern auch die Vielfalt der Produkte im sogenannten „Regional-Regal“ zunimmt. Laut Geschäftsführerin Ilke Schulz sollen die Arbeiten bis zum zweiten Quartal abgeschlossen sein. (gp)

