Adrian Bolz im abgebrannten Haus am Clemens-Pfau-Platz in Rochlitz. Er will es wieder aufbauen lassen.
Adrian Bolz im abgebrannten Haus am Clemens-Pfau-Platz in Rochlitz. Er will es wieder aufbauen lassen. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
„Mein Elternhaus ist abgebrannt“ – Rochlitzer Krankenpfleger bittet nun selbst um Hilfe
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Adrian Bolz hat in Rochlitz als Musiker schon viele Projekte unterstützt. Für den Wiederaufbau am Clemens-Pfau-Platz braucht er nun Unterstützung. Und was sagt die Polizei heute zur Brandursache?

Die Folgen der zwei schweren Brände binnen weniger Wochen in Rochlitz sind nicht zu übersehen. In der Fischergasse liegt das verkohlte Dachgeschoss frei. Das verheerende Feuer vom 14. Januar kostete hier zwei Menschen das Leben.
