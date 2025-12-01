Messerattacke in Rochlitz: Ärzte attestieren dem Angeklagten Halluzinationen und Wahnvorstellungen

Am Landgericht Chemnitz wurde der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann fortgesetzt, dem versuchter Mord vorgeworfen wird. Er soll vor einem Aldi-Markt in Rochlitz auf zwei Personen eingestochen haben.

Nachts liegt er oft wach, seine Gedanken kreisen und ab und zu schmerzt sein Oberkörper. An der Stelle, wo ihn das Messer traf. Der 19-jährige Rochlitzer, der in einem Getränkemarkt arbeitet, spricht zuweilen stockend, als er am zweiten Prozesstag vor dem Landgericht Chemnitz von dem Angriff auf ihn berichtet. Im April wurde er auf dem...