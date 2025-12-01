Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Messerattacke in Rochlitz: Ärzte attestieren dem Angeklagten Halluzinationen und Wahnvorstellungen

Der Prozess gegen den Rochlitzer, der im April zwei Menschen mit dem Messer verletzt hat, wird fortgesetzt. Am 5. Dezember soll das Urteil fallen.
Der Angreifer aus Rochlitz muss sich vor dem Landgericht Chemnitz verantworten.
Der Prozess gegen den Rochlitzer vor dem Landgericht Chemnitz findet im Sitzungssaal 036 statt.
Rochlitz
Messerattacke in Rochlitz: Ärzte attestieren dem Angeklagten Halluzinationen und Wahnvorstellungen
Redakteur
Von Julia Czaja
Am Landgericht Chemnitz wurde der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann fortgesetzt, dem versuchter Mord vorgeworfen wird. Er soll vor einem Aldi-Markt in Rochlitz auf zwei Personen eingestochen haben.

Nachts liegt er oft wach, seine Gedanken kreisen und ab und zu schmerzt sein Oberkörper. An der Stelle, wo ihn das Messer traf. Der 19-jährige Rochlitzer, der in einem Getränkemarkt arbeitet, spricht zuweilen stockend, als er am zweiten Prozesstag vor dem Landgericht Chemnitz von dem Angriff auf ihn berichtet. Im April wurde er auf dem...
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
21.11.2025
4 min.
Messerattacke in Rochlitz: Opfer schildert vor Landgericht brutalen Angriff
Gegen den 24-Jährigen, der im April auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Rochlitz zwei Menschen niedergestochen hat, hat der Prozess am Landgericht Chemnitz begonnen.
Monate nach dem schockierenden Messerangriff auf dem Aldi-Parkplatz in Rochlitz erzählt eine Frau, wie die Tat eines 24-Jährigen ihr Leben für immer veränderte. Im Gerichtssaal herrscht Stille.
Alexander Christoph
17.11.2025
4 min.
Drogenprozess gegen Colditzer Familie: Dubiose Hintermänner im Ausland und ungelöste Rätsel
Der Sohn einer Colditzer Familie gilt als Kopf der Drogenbande. Er muss sich gemeinsam mit Mutter und seiner Frau vor Gericht verantworten.
Der Fall um eine Colditzer Familie offenbart ein Netzwerk aus Scheinfirmen, dubiosen Konten und einer mysteriösen Person. Doch das Rätsel um „Vanessa“ bleibt ungelöst. Und das Urteil steht weiter aus.
Julia Czaja
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
