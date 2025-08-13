Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mitglieder vom Verein Nistplatz in Niedersteinbach haben die „Milchrampe“ verwirklicht.
Die Mitglieder vom Verein Nistplatz in Niedersteinbach haben die „Milchrampe“ verwirklicht. Bild: Mario Hösel
Die Mitglieder vom Verein Nistplatz in Niedersteinbach haben die „Milchrampe“ verwirklicht.
Die Mitglieder vom Verein Nistplatz in Niedersteinbach haben die „Milchrampe“ verwirklicht. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Milchrampe ist fertig: Niedersteinbach feiert Picknickkonzert mit Bands und Mitbringbuffet
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein Nistplatz feiert mit Musik und Picknick. Simply the Best und Sellout Alley treten auf der neuen Bühne „Milchrampe“ auf. Was macht den 16. August unvergesslich?

„Nistplatz deck dich“ heißt es erneut im Peniger Ortsteil Niedersteinbach. Der Verein Nistplatz lädt nämlich wieder zum beliebten Picknickkonzert ein. Am Samstag, 16. August, gibt es ab 16 Uhr auf dem Dorfplatz Tafelsound und Gaumenschmaus. Mitzubringen sind eine Decke (oder kleine Tische) sowie mit Leckereien gefüllte Picknickkörbe....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
17:00 Uhr
4 min.
Kunterbunte Musik-Oase: Treibsand-Festival in Hartha lockt in die Sandgrube - Das müssen Besucher wissen
Das nächste Treibsand-Festival in der Sandgrube zwischen Wechselburg und Hartha steht in den Startlöchern. Es geht am 15. und 16. August über die Bühne.
Das Treibsand-Festival zwischen Wechselburg und Hartha bietet eine kunterbunte Oase für Musikliebhaber. Rock, Punk, Metal und Techno sind vertreten. Sechs Fakten zum Festival.
Julia Czaja
12.08.2025
2 min.
Sommerfest in Tauscha: Zwei Tage voller Highlights
Keinen Festumzug wie zur 666-Jahrfeier 2023, aber jede Menge Gaudi verspricht das Sommerfest in Tauscha.
Tauscha lockt mit einem Sommerfest voller Höhepunkte: von Bullriding über historische Fahrzeuge bis zu irischem Folk Rock. Welche Überraschungen hat der Dorfklub noch vorbereitet?
Julia Czaja
Mehr Artikel