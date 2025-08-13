Milchrampe ist fertig: Niedersteinbach feiert Picknickkonzert mit Bands und Mitbringbuffet

Rochlitz
Der Verein Nistplatz feiert mit Musik und Picknick. Simply the Best und Sellout Alley treten auf der neuen Bühne „Milchrampe“ auf. Was macht den 16. August unvergesslich?
„Nistplatz deck dich“ heißt es erneut im Peniger Ortsteil Niedersteinbach. Der Verein Nistplatz lädt nämlich wieder zum beliebten Picknickkonzert ein. Am Samstag, 16. August, gibt es ab 16 Uhr auf dem Dorfplatz Tafelsound und Gaumenschmaus. Mitzubringen sind eine Decke (oder kleine Tische) sowie mit Leckereien gefüllte Picknickkörbe....
