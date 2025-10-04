Millionen-Gewinn für Lunzenau und ein Spiel für Freiberg: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Rochlitz
Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Schulhund von Frankenberg und dem neuen Marktplatz für Flöha.
Im Osten geht die Sonne auf: Tag der Deutschen Einheit und dann auch noch der schönste Tag der Woche. Nächstes Jahr werden wir uns ärgern, der Feiertag fällt dann auf den Samstag. Bestand haben dann aber noch Meldungen aus dieser Woche, die zuversichtlich stimmen:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.