Mit Waffen in Penig unterwegs: Polizei stellt zwei Verdächtige

Aufregung in Penig: Ein Video zeigt zwei Männer, einer trägt eine Waffe, die einer Maschinenpistole ähnelt. Die Polizei hat die Männer noch am Abend aufspüren können.

Ein in sozialen Netzwerken geteiltes Video hat am Dienstagabend in Penig und Umgebung für große Aufregung gesorgt. Zu sehen sind in dem einige Sekunden langen Clip zwei Männer, die durch die Innenstadt entlang der Brückenstraße laufen. Einer hält eine größere Waffe nach unten gerichtet, die wie eine Maschinenpistole aussieht. Der andere...