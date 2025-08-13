Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ullrich Weber hat in Weißbach seit 2023 eine private PV-Anlage, aber immer noch kein Geld von Mitnetz bekommen.
Ullrich Weber hat in Weißbach seit 2023 eine private PV-Anlage, aber immer noch kein Geld von Mitnetz bekommen. Bild: Falk Bernhardt
Ullrich Weber hat in Weißbach seit 2023 eine private PV-Anlage, aber immer noch kein Geld von Mitnetz bekommen.
Ullrich Weber hat in Weißbach seit 2023 eine private PV-Anlage, aber immer noch kein Geld von Mitnetz bekommen. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Mitnetz und das Solargeld: Noch keine Vergütung für Strom aus Oederan und Königsfeld
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwas für die Umwelt tun und Geld sparen - so planten es zwei Familien aus Mittelsachsen. Aber seit mehr als einem Jahr warten sie auf die Vergütung ihrer Einspeisung ins Stromnetz. Was sagt Mitnetz?

Ullrich Weber geht mit der Zeit, setzt ganz bewusst auf umweltfreundliche Energiegewinnung - natürlich auch, um Geld zu sparen. Die PV-Anlage auf seinem 1863 gebauten Hof im mittelsächsischen Weißbach, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Königsfeld, ist schon von Weitem zu sehen. In den 1990er-Jahren wurde das Dach neu gemacht, dann kamen drei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
07.05.2025
4 min.
Photovoltaik-Posse in Hartmannsdorf: Unternehmer wartet seit drei Jahren auf Vergütung
Millfax-Chef Torsten Schwaar steht vor der neuen Photovoltaikanlage seiner Firma. Er hat Probleme mit Netzbetreiber Mitnetz.
Photovoltaik liegt im Trend. Doch nicht immer läuft alles glatt. Seit dem Austausch seines Stromzählers erhält ein Metallbau-Chef keine Einspeisevergütung mehr. Der Grund? Was Mitnetz dazu sagt.
Bettina Junge
22.05.2025
3 min.
Grünes Licht für zwei neue Windräder bei Crossen: Was ist mit der dritten Anlage?
Im Windpark bei Erlau sollen weitere Windräder gebaut werden.
Das Landratsamt hat zwei 250 Meter hohe Anlagen bei Erlau genehmigt. Zum Vorhaben hatte es Kritik gegeben. Wie weit sind die Pläne für ein drittes Projekt ganz in der Nähe?
Franziska Bernhardt-Muth
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
Mehr Artikel