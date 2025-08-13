Mitnetz und das Solargeld: Noch keine Vergütung für Strom aus Oederan und Königsfeld

Etwas für die Umwelt tun und Geld sparen - so planten es zwei Familien aus Mittelsachsen. Aber seit mehr als einem Jahr warten sie auf die Vergütung ihrer Einspeisung ins Stromnetz. Was sagt Mitnetz?

Ullrich Weber geht mit der Zeit, setzt ganz bewusst auf umweltfreundliche Energiegewinnung - natürlich auch, um Geld zu sparen. Die PV-Anlage auf seinem 1863 gebauten Hof im mittelsächsischen Weißbach, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Königsfeld, ist schon von Weitem zu sehen. In den 1990er-Jahren wurde das Dach neu gemacht, dann kamen drei... Ullrich Weber geht mit der Zeit, setzt ganz bewusst auf umweltfreundliche Energiegewinnung - natürlich auch, um Geld zu sparen. Die PV-Anlage auf seinem 1863 gebauten Hof im mittelsächsischen Weißbach, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Königsfeld, ist schon von Weitem zu sehen. In den 1990er-Jahren wurde das Dach neu gemacht, dann kamen drei...