MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ohne Gang zum Amt geht es in Deutschland meist nicht. Andere Ländern sind bei der digitalen Wende der öffentlichen Verwaltung weiter.
Ohne Gang zum Amt geht es in Deutschland meist nicht. Andere Ländern sind bei der digitalen Wende der öffentlichen Verwaltung weiter. Bild: Fabian Sommer/dpa
Ohne Gang zum Amt geht es in Deutschland meist nicht. Andere Ländern sind bei der digitalen Wende der öffentlichen Verwaltung weiter.
Ohne Gang zum Amt geht es in Deutschland meist nicht. Andere Ländern sind bei der digitalen Wende der öffentlichen Verwaltung weiter. Bild: Fabian Sommer/dpa
Meinung
Rochlitz
Mittelsachsen sagt Digitalisierung im Schneckentempo Kampf an
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Klick in Mittelsachsen, ein Behördengang im Landkreis Leipzig: Der digitale Flickenteppich sorgt für Frust und Ärger.

Bei der Digitalisierung hinkt Deutschland anderen Ländern hinterher. Ein Blick auf unseren nördlichen Nachbarn genügt. Die Dänen können von der Gesundheitsversorgung bis hin zu Steuerangelegenheiten fast alles online regeln. Ein Hemmschuh: der Föderalismus. Es ist nicht in allen Fällen das Beste, wenn die Bundesländer den Kommunen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
08.01.2026
3 min.
Bequem von zu Hause: Führerscheintausch jetzt online in Mittelsachsen möglich
Der Weg zur Führerscheinstelle bleibt den Mittelsachsen nicht erspart.
Mit einem Klick zum neuen Führerschein: Der Landkreis Mittelsachsen vereinfacht den Umtausch alter Führerscheine und spart somit den Bürgern Zeit.
Alexander Christoph
29.12.2025
4 min.
Gedenken nach Mord, Ende einer Fabrik - und ein Happy End: Diese Geschichten haben Mittelsachsens Redakteure 2025 bewegt
Oben Julia Czaja (l.) und Franziska Bernhardt-Muth, unten Cornelia Schönberg und Matthias Behrend.
Immer wieder gibt es die Recherchen, die auch für die Redaktion nicht alltäglich sind. Vier „Freie Presse“-Redakteure aus Mittelsachsen erzählen davon.
Unserer Redaktion
Mehr Artikel