Mittelsachsen vor dem Kreistag: Grüne und Linke sprechen in Geringswalde über Tierheime

Rochlitz
Nach Monaten der Ungewissheit können Tierheime in Sachsen aufatmen: Drohende Kürzungen sind abgewendet. Anlass für Grüne und Linke für eine Debatte.
Nach Monaten der Sorge wegen drastischer Kürzungen für die Arbeit von Tierheimen sind die seit dem beschlossenen sächsischen Doppelhaushalt vom Tisch. Es wurde mehr Geld eingeplant. Wie sich die finanzielle Ausstattung tatsächlich in den Einrichtungen Mittelsachsens auswirkt, will die Kreistagsfraktion von Linke und Bündnis 90/Die Grünen im...
