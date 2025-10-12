Mittelsachsens Betriebe erwarten Schüler in den Ferien

26 Firmen laden Schülerinnen und Schüler zur Praxiswoche ein. Ob Bäckerei, Arztpraxis oder Produktionshalle: An verschiedenen Stellen können Jugendliche Berufspraxis erfahren.

In der zweiten Herbstferienwoche öffnen 26 Unternehmen im Landkreis Mittelsachsen ihre Türen für Schülerinnen und Schüler. Bei der Aktion „Ferientage in der Praxis“ können Jugendliche in Betrieben mitarbeiten und so unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen – vom Handwerk über Dienstleistungsunternehmen bis zum mittelständischen...