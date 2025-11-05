Modernisierung des Stadtbads und Sanierung des Aussichtsturms: Rochlitz investiert kräftig

Während andere Kommunen den Gürtel enger schnallen müssen, kann Rochlitz einen stattlichen Betrag in seine Infrastruktur pumpen. In Summe geht es um 2,4 Millionen Euro. Die „Freie Presse“ stellt einige Vorhaben vor.

In Zeiten knapper kommunaler Kassen kann die Stadt Rochlitz im kommenden Jahr dennoch mehr als 2,4 Millionen Euro investieren. Das geht aus dem Entwurf für den Haushalt hervor, den Finanzchefin Melanie Stöbe jetzt im Stadtrat vorgestellt hat. „Das ist ein ähnlich hohes Niveau wie in den Vorjahren“, betont Oberbürgermeister Frank Dehne... In Zeiten knapper kommunaler Kassen kann die Stadt Rochlitz im kommenden Jahr dennoch mehr als 2,4 Millionen Euro investieren. Das geht aus dem Entwurf für den Haushalt hervor, den Finanzchefin Melanie Stöbe jetzt im Stadtrat vorgestellt hat. „Das ist ein ähnlich hohes Niveau wie in den Vorjahren“, betont Oberbürgermeister Frank Dehne...