Mopedfahrer (17) flieht in Rochlitz vor Polizei

Ein Simson-Fahrer missachtete in Rochlitz eine Kontrolle. Seine riskante Flucht führte auch über eine Fußgängerbrücke. Ein zweiter Fluchtversuch misslang.

Ein Mopedfahrer (17) hat am Mittwoch in Rochlitz eine Polizeikontrolle missachtet und ist geflohen. Laut Polizeibericht raste er gegen 15.45 Uhr mit einer Simson über die Uferstraße, fuhr am Mühlgraben entgegen der Fahrtrichtung und zwang einen Audi A6 sowie einen Mini Cooper zum Ausweichen. Anschließend setzte er seine Flucht über eine...