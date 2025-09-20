Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Radfahrerin wurde in Holzhausen verletzt.
Eine Radfahrerin wurde in Holzhausen verletzt. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Eine Radfahrerin wurde in Holzhausen verletzt.
Eine Radfahrerin wurde in Holzhausen verletzt. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Mountainbike-Unfall in Holzhausen bei Geringswalde: Kopfhörer im Spiel
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein scheinbar harmloses Überholmanöver endet schmerzhaft: Eine Radfahrerin wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In Holzhausen ist am Freitag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 18-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit einem Mountainbike in Richtung Geringswalde unterwegs, als ein 24-jähriger Autofahrer sie in gebührendem Abstand mit dem Wagen überholte. Doch plötzlich bog die Frau laut Polizei nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß. Die 18-Jährige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
4 min.
Sensibler Neustart nach Schicksalsschlag: In Autowerkstatt im Erzgebirge zieht wieder Leben ein
Die Autowerkstatt am Turleyring in Oelsnitz wird von Sachsenauto aus Hartenstein übernommen. Martin Sonnenfeld ist einer der beiden Geschäftsführer.
Bald wird hier wieder geschraubt: Sachsenauto nimmt sich einer verwaisten Werkstatt in Oelsnitz an. An der Fassade prangt bereits der neue Name. Die Herausforderung ist nicht nur technischer Natur.
Michael Urbach
21:14 Uhr
2 min.
BSV Sachsen Zwickau scheitert im DHB-Pokal bei Favorit Borussia Dortmund
Charlotte Kähr und den Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau fiel im Achtelfinale des DHB-Pokals im Angriff zu wenig ein, um Favorit Borussia Dortmund gefährlich zu werden.
Ihre Außenseiterrolle beim Vizemeister der Vorsaison wurden die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen am Mittwochabend nicht los. Dabei hatte sich Trainer Norman Rentsch etwas besonderes einfallen lassen.
Anika Zimny
21:05 Uhr
5 min.
Großeinsatz im Erzgebirge: Hochgiftige Chemikalie löst ABC-Alarm in Wohngebiet aus
Update
ABC-Einsatz in Aue: Zum Schutz wurden die Rettungskräfte nach dem Einsatz dekontaminiert.
Eine zerbrochene Flasche mit einer giftigen Chemikalie hat in Aue einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Mehrere Personen wurden verletzt, fast 40 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Am Abend gab es dann gute Nachrichten.
Jürgen Freitag
04.09.2025
1 min.
Auto fährt 60-jährige Radlerin in Plauen an
Bei einem Unfall in Plauen wurde eine 60-Jährige verletzt.
Die Radfahrerin mussten aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
24.09.2025
3 min.
Lila-weißes Haus im Erzgebirge: Zwei Fremde erfüllen schwer krankem Aue-Fan besonderen Wunsch
Zwei Fußballfans erfüllten Thomas Schumann einen Wunsch. Jetzt passen Garage und Grube zum lila-weißen Haus in Buchholz.
Binnen weniger Stunden ist alles erledigt gewesen. Wieso zwei Aue-Fans aus dem Block P kurzen Prozess machen und so für Glücksgefühle sorgen. Bei einem Fußballfan, der jeden Tag kämpft.
Katrin Kablau
21.09.2025
2 min.
Leipzig bis Meißen: Autokenner pilgern nach Geringswalde
 5 Bilder
Am alten Bahnhof von Geringswalde glänzten Chromleisten amerikanischer Autos in der Sonne. Ein Treffen, das jeden Autoliebhaber ins Schwärmen brachte.
Michel Köhler
Mehr Artikel