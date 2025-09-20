Mountainbike-Unfall in Holzhausen bei Geringswalde: Kopfhörer im Spiel

Ein scheinbar harmloses Überholmanöver endet schmerzhaft: Eine Radfahrerin wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In Holzhausen ist am Freitag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 18-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit einem Mountainbike in Richtung Geringswalde unterwegs, als ein 24-jähriger Autofahrer sie in gebührendem Abstand mit dem Wagen überholte. Doch plötzlich bog die Frau laut Polizei nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß. Die 18-Jährige...