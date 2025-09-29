Münchener Freiheit gastiert in Döbeln

Mit dem NDW-Interpreten Markus wird der Freitagabend am Feiertag im Bürgergarten zum musikalischen Stelldichein zweier großer Namen.

Döbeln. Eine westerzgebirgische Veranstaltungsfirma bringt am Freitag, 3. Oktober, bekannte Namen in den Bürgergarten in Döbeln. Die Firma LEC aus Eibenstock in Person von Chef Enrico Oswald hat die Münchener Freiheit und den NDW-Interpreten Markus verpflichtet. Der hatte vor 40 Jahren in seinem „Neue-Deutsche-Welle“-Hit „Ich will Spaß“ von seinem Tankwart erzählt, der sein bester Freund ist: „Und kost‘ Benzin auch drei Mark zehn, Scheiß egal, es wird schon gehen…“ Allzu viel teurer ist der Sprit mehr als vier Jahrzehnte später zumindest nicht.

„Die Münchener Freiheit ist eine Band, die deutsche und auch internationale Popgeschichte geschrieben hat“, sagt Enrico Oswald. Ein Grund für den Erfolg ist sicher der einzigartige „Freiheit“-Sound, bestehend aus unverwechselbarem Satzgesang, wunderschönen, eingängigen Melodien und mitreißenden straighten Rock-Rhythmen. Schon nach wenigen Sekunden weiß jeder Musikfan: Das kann nur die Münchener Freiheit sein. Hits wie „Oh Baby“, „SOS“, die Superhits „Ohne Dich“, „1000-mal Du“ oder das symphonische Meisterwerk „So lang‘ man Träume noch leben kann“ stehen in nahezu jedem Platten- oder CD-Schrank der Republik.

Tickets für das Konzert der Münchener Freiheit und Markus am 3. Oktober ab 20 Uhr im Bürgergarten Döbeln gibt es für gut 45 Euro in allen „Freie Presse“-Shops. (kru)