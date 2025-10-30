„Muldenperlen“: Städte an der Zwickauer Mulde bündeln Kräfte für Tourismus – Bewohner sind gefragt

Rochlitz
Penig, Lunzenau, Wechselburg, Limbach und Waldenburg planen eine Tourismus-Partnerschaft. Die „Muldenperlen“ sollen Projekte fördern. Und die Bewohner können ihre Wünsche in der Online-Umfrage äußern.
In den kommenden Monaten wollen die Städte und Gemeinden Lunzenau, Penig, Limbach-Oberfrohna, Waldenburg und Wechselburg enger zusammenarbeiten. Sie gehen gewissermaßen eine Tourismus-Ehe ein. Ihnen allen ist eines gemeinsam: Sie liegen entlang der Zwickauer Mulde. Unter dem Titel „Muldenperlen“ wird nun ein regionales Entwicklungskonzept...
