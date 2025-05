Musikalische Langfinger?: Musikinstrumente aus leer stehendem Haus in Hartha gestohlen

Die Instrumente haben einen Wert von 7000 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von 3000 Euro.

Hartha.

Langfinger haben Beute in einem leer stehendem Mehrfamilienhaus in Hartha gemacht. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten sich Unbekannte in den zurückliegenden Wochen gewaltsam Zutritt in ein leer stehendes Haus in der Weststraße verschafft. Die Einbrecher drangen in die Wohnungen ein und entwendeten unter anderem diverse Musikinstrumente. Der Stehlschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 7000 Euro. Der einbruchsbedingte Sachschaden beziffert sich auf etwa 3000 Euro. Am 18. Mai stellten Beamte im Zuge eines Einsatzes in einer Wohnung in der Lindenstraße unter anderem Musikinstrumente sicher. Ob es sich hierbei um das Diebesgut aus den Wohnungen in der Weststraße handelt, wird derzeit geprüft. (fp)