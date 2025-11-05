Mysteriöse Baumfällungen in Mutscheroda: Was weiß die Polizei?

Rätselhafter Kahlschlag an der S 242: Mehr als 20 Akazien waren in Mutzscheroda abgeschnitten worden. Weder Pächter noch Straßenmeisterei haben eine Erklärung. Und die Polizei?

Entlang der Staatsstraße S 242 zwischen der Kreuzung Grüne Tanne und dem Wechselburger Ortsteil Mutzscheroda ist es noch immer kahl. Von den rund 20 Akazien, die hier bis zum Jahresanfang standen, ist längst nichts mehr zu sehen. Unbekannte hatten die schon bis zu zwei Meter hohen Bäumchen auf dem Seitenstreifen abgeschnitten und auch eine...