Nach der Bluttat in Hochweitzschen: Verwandter weiterhin in U-Haft

Rochlitz
Die Suche nach dem Warum beschäftigt die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft einen Monat nach der Tat immer noch. Aber auch eine weitere Frage muss aktuell geklärt werden.
Rund einen Monat nach dem gewaltsamen Tod eines 71-jährigen Mannes in Hochweitzschen bei Döbeln versuchen Ermittler der Mordkommission der Chemnitzer Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft weiterhin die Hintergründe der Aufsehen erregenden Tat aufzuklären.
