Einen Tag nach der Tat wurde der Verdächtigte dem Haftrichter vorgeführt.
Einen Tag nach der Tat wurde der Verdächtigte dem Haftrichter vorgeführt. Bild: Harry Haertel
Einen Tag nach der Tat wurde der Verdächtigte dem Haftrichter vorgeführt.
Einen Tag nach der Tat wurde der Verdächtigte dem Haftrichter vorgeführt. Bild: Harry Haertel
Rochlitz
Nach der Bluttat in Hochweitzschen: Verwandter weiterhin in U-Haft
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Suche nach dem Warum beschäftigt die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft einen Monat nach der Tat immer noch. Aber auch eine weitere Frage muss aktuell geklärt werden.

Rund einen Monat nach dem gewaltsamen Tod eines 71-jährigen Mannes in Hochweitzschen bei Döbeln versuchen Ermittler der Mordkommission der Chemnitzer Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft weiterhin die Hintergründe der Aufsehen erregenden Tat aufzuklären.
