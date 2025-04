Nach Messerangriff in Rochlitz: Spendenaktion für Verletzte und Helfer

Zwei Personen wurden am Gründonnerstag vor dem Aldi-Markt schwer verletzt. Passanten konnten den Tatverdächtigen festhalten und Erste Hilfe leisten. Jetzt soll Zivilcourage unterstützt werden.

Knapp zwei Wochen sind seit dem Gründonnerstag vergangen, an dem ein Messerangriff die Stadt Rochlitz bundesweit in die Schlagzeilen brachte. Ein 18-Jähriger und eine 59-Jährige wurden auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Markt an der Geithainer Straße lebensbedrohlich verletzt. Als Beschuldigter sitzt ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Das...