Nach Messerangriff in Rochlitz: Wie soll man in ähnlicher Situation reagieren?

Stich- oder Schnittverletzungen können binnen kürzester Zeit lebensbedrohlich sein, heißt es von der Polizei. Was also tun, wenn ein Messer im Spiel ist?

Was genau ist passiert und wie hätte man selbst reagiert? Fragen, die nach dem Messerangriff mit zwei Schwerverletzten am Gründonnerstag in Rochlitz bei jenen aufkommen können, die selbst nicht Zeuge der dramatischen Szenen geworden sind. Noch wird zu den genauen Umständen ermittelt. Bekannt ist, dass eine 59-Jährige sowie ein 18-Jähriger,...