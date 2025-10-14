Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pferde sind bei Ausritten durchaus auch an Straßen anzutreffen.
Pferde sind bei Ausritten durchaus auch an Straßen anzutreffen. Bild: IMAGO/Frank Sorge
Pferde sind bei Ausritten durchaus auch an Straßen anzutreffen.
Pferde sind bei Ausritten durchaus auch an Straßen anzutreffen. Bild: IMAGO/Frank Sorge
Rochlitz
Nach Reitunfall in Königshain-Wiederau: Was Reiter und Autofahrer wissen müssen
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reiter auf der Straße sind keine Seltenheit. In Topfseifersdorf wurde eine junge Frau abgeworfen. Doch was passiert, wenn Pferde plötzlich scheuen? Ein Peniger Springreiter gibt Antworten.

Die Blätter färben sich bunt, manchmal lässt sich die Sonne blicken und es ist längst noch nicht allzu kalt. Perfekte Bedingungen also für Reiter, ihr Pferd zu satteln und einen Ausritt durch Wälder und über Felder zu machen. Doch am Wochenende erst ist ein solcher Ausritt einer jungen Frau in Topfseifersdorf, einem Ortsteil von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
15.09.2025
3 min.
Andrang bei der Schützengilde Niedersteinbach: Verein plant Tunnelschießbahn
Das Areal der Schützengilde Niedersteinbach soll um eine Tunnel-Schießbahn erweitert werden.
Die Schützengilde Niedersteinbach wächst stetig. Um die Trainingsbedingungen zu verbessern, will der Verein eine Tunnel-Schießbahn bauen. Der erste Schritt dazu ist nun getan.
Julia Czaja
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
11:20 Uhr
1 min.
Reitunfall in Topfseifersdorf: Pferd und Reiterin verletzt
Bei einem Reitunfall in Topfseifersdorf sind eine 22-Jährige und ihr Pferd verletzt worden.
Ein vorbeifahrender Lkw ist offensichtlich der Auslöser für einen schweren Reitunfall gewesen. Eine junge Frau und ihr Pferd erlitten dabei Verletzungen.
Jan Leißner
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel