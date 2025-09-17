Nach Umbau: Nahkauf Geringswalde öffnet wieder

In knapp zehn Tagen wurde beim Versorger an der Dresdener Straße das Unterste zuoberst gekehrt. Worauf sich Kundinnen und Kunden jetzt freuen können.

Es ist vollbracht. Nach komplexen Umbauten öffnet der Versorger Nahkauf an der Dresdener Straße 90 in Geringswalde am 18. September, 10 Uhr, wieder seine Pforten. „Es war eine aufregende Phase, die sich aber gelohnt hat", urteilt Madlen Richter. Wie die Nahkauf-Marktleiterin mitteilt, sei dann auch die im Markt untergebrachte Postfiliale...