Nach Unfall: Telefonmast in Obergräfenhain kippt um

In Penig rückte die Feuerwehr zu einem kuriosen Einsatz aus. Ein Telefonmast brach ab und sorgte für ein unvorhergesehenes Bild vor Ort.

Weder Brand noch Tragehilfe: Die Feuerwehr in Penig hatte am Montag einen ungewöhnlichen Einsatz. Sie wurde in den Ortsteil Obergräfenhain gerufen, wo ein Telefonmast umgestürzt war. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch etwas anders dar, wie Gemeindewehrleiter Thomas Cramer berichtete. Demnach war der Holzmast abgebrochen, nachdem ein...