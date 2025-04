Nach Wasserrohrbruch in Rochlitz: Großvermieter am Rotieren

In Rochlitz führt ein geplatzter Flexschlauch in einem Wohnblock zu großen Problemen. Wasser dringt in drei Wohnungen ein, die nun unbewohnbar sind. Wie geht es weiter für die betroffenen Mieter?

Ein massiver Schaden und drei unbewohnbare Wohnungen – das ist die Folge eines Wasserrohrbruchs in Rochlitz. „Kleine Ursache, großer Schaden“, betont Feuerwehrsprecher Heiko Dost. 16 Einsatzkräfte hatten am Sonntag, den 9. März nach 23 Uhr fast zwei Stunden in einem Wohnblock an der Rudolf-Zimmermann-Straße gut zu tun. Im obersten... Ein massiver Schaden und drei unbewohnbare Wohnungen – das ist die Folge eines Wasserrohrbruchs in Rochlitz. „Kleine Ursache, großer Schaden“, betont Feuerwehrsprecher Heiko Dost. 16 Einsatzkräfte hatten am Sonntag, den 9. März nach 23 Uhr fast zwei Stunden in einem Wohnblock an der Rudolf-Zimmermann-Straße gut zu tun. Im obersten...