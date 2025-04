Nach Wasserschaden am Gymnasium Hartha: Schulbetrieb ist wieder angelaufen

Ein Leck an einer Wasserleitung hatte Kellerräume und Mensa überflutet. Ganz beseitigt ist der Schaden aber noch nicht.

Heike Geißler, Schulleiterin des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha, hat sich am Freitag erleichtert gezeigt. Nachdem ein undichtes Wasserleitungsrohr in der Nacht zu Donnerstag Wasser, Schlamm und Sand am Hintereingang bis ins Gebäude gespült und Kellerräume sowie Teile der Schulküche überflutet hatte, kann nun wieder normal unterrichtet...