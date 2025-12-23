MENÜ
Der Blick auf das abgebrannte Haus in Rochlitz kurz vor Weihnachten.
Der Blick auf das abgebrannte Haus in Rochlitz kurz vor Weihnachten. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Nach Wohnhausbrand in Rochlitz: Familie ist zu Weihnachten wieder vereint
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Anfang Dezember verlor eine Familie mit sieben Kindern bei einem Brand in Rochlitz ihr Heim. Die Suche nach einer neue Bleibe läuft weiter, aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Sie können das Fest der Familie wieder zusammen feiern – auch wenn es noch kein neues Zuhause gibt. Bei dem Wohnhausbrand am Abend des 4. Dezember hatte in Rochlitz eine neunköpfige Familie nicht nur ihr Heim verloren. Mehrere Bewohner kamen mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der 18-jährige Sohn mit schweren Verbrennungen in...
