Nach Wohnhausbrand in Rochlitz: Familie ist zu Weihnachten wieder vereint

Rochlitz
Anfang Dezember verlor eine Familie mit sieben Kindern bei einem Brand in Rochlitz ihr Heim. Die Suche nach einer neue Bleibe läuft weiter, aber es gibt auch eine gute Nachricht.
Sie können das Fest der Familie wieder zusammen feiern – auch wenn es noch kein neues Zuhause gibt. Bei dem Wohnhausbrand am Abend des 4. Dezember hatte in Rochlitz eine neunköpfige Familie nicht nur ihr Heim verloren. Mehrere Bewohner kamen mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der 18-jährige Sohn mit schweren Verbrennungen in...
