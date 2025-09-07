Nachwuchs zielt und schalmeit zur Probe in Milkau

Rochlitz
Offene Türen gab es am Samstag bei den Milkauer Schützen und Schalmeien.
Mit Schuss und Sound haben die Milkauer Schützen und Schalmeien am Samstag zu ihrem Tag der offenen Tür eingeladen. Rund drei Dutzend Mitglieder haben ihren Verein vorgestellt und direkt neue Interessenten gewonnen. Nachwuchsleiterin Kerstin Richter sagt: „Schon jetzt haben wir 16 Kinder, die regelmäßig zur Probe kommen – zunächst mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.